Emissões de gases na Itália caíram 6,2% em 2023, diz pesquisa

09/05/2024 - 16:42

ROMA, 9 MAI (ANSA) – Um levantamento realizado pelo Instituto Superior de Pesquisa Ambiental (Ispra) apontou que as emissões de gases com efeito estufa na Itália caíram 6,2% em 2023 em comparação com 2022.

De acordo com os especialistas, a queda foi motivada graças aos esforços de descarbonização dos setores energético e industrial e à redução do CO2 proveniente de aquecedores.

As emissões também diminuíram em pouco mais de 30 anos, segundo o instituto, principalmente pelo crescimento da produção de energia a partir de fontes renováveis e à transição para combustíveis com menor teor de carbono. Comparando 1990 com 2022, a queda registrada foi de 21%.

A Itália, contudo, viu as emissões provenientes dos transportes continuarem a aumentar. Ao todo, a elevação foi de 1% em razão da intensa utilização de veículos e caminhões e à baixa preferência de automóveis elétricos.

Apesar do declínio nas áreas da energia e da indústria, o país excedeu neste ano o limite de emissões estabelecido pela União Europeia. (ANSA).