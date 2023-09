Emissões de carbono da Petrobras são menores ante outras produtoras de petróleo, diz Tolmasquim

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 17:44 Compartilhe

O diretor de sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, afirmou que as emissões de carbono da estatal são menores na comparação com outras produtoras de petróleo. Segundo o executivo, contar com um menor nível de despejo de dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente pode favorecer a companhia no futuro.

“É possível que o petróleo com menor emissões possa se tornar mais valorizado no futuro na comparação com os mais poluentes, considerando o cenário de transição energética e a continuidade do mercado de óleo e gás”, afirmou Tolmasquim durante evento promovido pela Windpower Brazil.

Outro ponto destacado pelo executivo é que, em um cenário de redução gradual da demanda por petróleo no longo prazo, considerando o movimento de transição energética que ocorre no mundo, a Petrobras continuará a ter condições de manter a produção do combustível fóssil em um bom nível. Segundo Tolmasquim, os custos da estatal são competitivos em relação aos seus pares globais.

