Emissão do euro digital é oportunidade, e não risco, para o setor financeiro, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta ressaltou nesta segunda-feira, 4, que a emissão do euro digital seria uma oportunidade, e não um risco, para o setor financeiro europeu. Panetta reforçou também que maior cooperação entre instituições é necessária para otimizar o design e estrutura de aplicação do euro digital.

Os comentários aconteceram durante testemunho na Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Panetta também comentou sobre as propostas de legisladores para a moeda digital soberana (CBDC, na sigla em inglês), afirmando que o projeto “será tão ambicioso quanto o parlamento desejar, em conformidade com o quadro legislativo adotado”.

O dirigente lembra que o projeto ainda está em fase de estudos pelo BCE e sua emissão ocorreria somente caso a próxima fase seja aprovada pelo Conselho Monetário do banco central, após eventual aprovação legislativa.

Ele também lembra que o objetivo não é substituir o dinheiro físico e, sim, ampliar a presença da moeda soberana no ambiente digital, atualmente dominado por setores privados.

