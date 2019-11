Emirates encomenda 30 aviões da Boeing, em acordo avaliado em US$ 8,8 bilhões

A Emirates Airlines, maior empresa aérea do Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira uma encomenda firme de 30 Boeing 787 Dreamliners, num acordo avaliado em US$ 8,8 bilhões. A encomenda foi revelada durante o Dubai Airshow, feira aeronáutica de cinco dias iniciada no último domingo.

Considerando-se uma encomenda anterior de aviões da Airbus, os pedidos da Emirates anunciados nesta semana em Dubai atingem US$ 24 bilhões, a preço de tabela. Companhias aéreas, no entanto, costumam negociar descontos significativos com os fabricantes. Fonte: Associated Press.