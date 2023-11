Emirates abre feira de aviação em Dubai com compra de aviões da Boeing por US$ 52 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 16:24 Para compartilhar:

A companhia aérea Emirates, dos Emirados Árabes, abriu o Dubai Air Show, uma das maiores feiras internacionais de aviação, com o anúncio da compra de aviões da Boeing por US$ 52 bilhões (cerca de R$ 254,8 bilhões), demonstrando a recuperação da aviação após as paralisações da pandemia.

A Emirates fez o anúncio na presença do príncipe herdeiro do Dubai, Sheikh Hamad bin Mohammed Al Maktoum, em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, à tarde. Logo em seguida, a FlyDubai, companhia aérea de baixo custo parceira, anunciou a compra de 30 Boeing 787-9 Dreamliners, a primeira aeronave de fuselagem larga em sua frota.

A Dubai Air Show tem duração de cinco dias e está sendo realizada no Aeroporto Al Maktoum, no Dubai World Central. Este é o segundo aeroporto do emirado, após o Aeroporto Internacional do Dubai.

A aviação global está em alta após a pandemia de coronavírus, que resultou em bloqueios mundiais e aeronaves paradas, especialmente no Aeroporto Al Maktoum, que serviu como estacionamento para os Airbus A380 da Emirates por meses.

O tráfego aéreo agora está em 97% dos níveis pré-covid, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). As companhias aéreas do Oriente Médio, que fornecem rotas-chave de leste a oeste para viagens globais, registraram um aumento de 26,6% no tráfego em setembro em comparação com o ano anterior, segundo a Iata.

A Emirates, um dos principais motores econômicos de Dubai, em meio ao seu mercado imobiliário em expansão, anunciou lucros recordes de meio ano de US$ 2,7 bilhões na quinta-feira. Isso representa um aumento em relação aos US$ 1,2 bilhão do mesmo período do ano passado, colocando a companhia aérea potencialmente a caminho de outro ano recorde. A empresa afirma ter pago cerca de US$ 2,5 bilhões dos empréstimos recebidos durante o auge da pandemia para se manter em operação.

Tim Clark, presidente da Emirates, disse à Bloomberg em setembro para “ficar de olho” nas compras tanto da Airbus quanto da Boeing durante o evento aéreo. A companhia aérea está contratando um grande número de novos pilotos e tripulantes, provavelmente para tripular as novas aeronaves.

“Temos muitos planos grandes para a companhia aérea no futuro”, disse Clark. “Nova frota, números maiores, rede maior”.

Também no mercado está a Riyadh Air, uma nova transportadora saudita que está sendo criada como parte dos trilhões de dólares em gastos planejados no reino. Em março, a companhia aérea anunciou um pedido de até 72 jatos Boeing 787-9 Dreamliner e tem planos adicionais de expansão.

A Turkish Airlines também pode fazer uma compra recorde de 355 aeronaves da Airbus, incluindo 250 aeronaves A321neo, segundo a agência de notícias estatal Anadolu.

Na tarde desta segunda-feira, a Boeing Co. anunciou que a SunExpress, uma companhia aérea de propriedade conjunta da Turkish Airlines e da Lufthansa, comprometeu-se a comprar até 90 aeronaves Boeing 737 MAX de corredor único. O acordo inclui 28 modelos Boeing 737-8 e 17 modelos Boeing 737-10, além da oportunidade de adquirir mais 45 aeronaves Boeing 737 MAX. As empresas não divulgaram o valor do acordo.

