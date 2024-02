Emirados defende seus laços com Israel apesar da guerra na Faixa de Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/02/2024 - 13:33 Para compartilhar:

A embaixadora dos Emirados Árabes Unidos na ONU, Lana Zaki Nusseibeh, defendeu nesta segunda-feira (12) a decisão de manter os laços com Israel apesar da preocupação gerada pela guerra que o país trava contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os Emirados Árabes Unidos normalizaram as suas relações com Israel em 2020 no âmbito dos Acordos de Abraão, negociados pelos Estados Unidos.

Desde que a guerra entre o exército israelense e o movimento islamista Hamas em Gaza começou, em 7 de outubro, os Emirados manifestaram em diversas ocasiões a sua solidariedade com os habitantes de Gaza, mas ainda têm sido criticados pela relação que mantêm com Israel.

“Graças a esta operação, temos um hospital de campanha em Gaza e um hospital marítimo no porto de Al Arish, no Egito”, declarou Nusseibeh durante uma cúpula em Dubai.

Para os “habitantes de Gaza, não é suficiente. O que precisamos é de um cessar-fogo humanitário e de uma solução de dois Estados”, acrescentou.

“Conseguiremos conversando com quem concorda conosco? Não. Conseguiremos conversando com quem não concorda e os Emirados Árabes Unidos terão sempre orgulho em fazê-lo”, frisou a embaixadora.

ho/anr/cn/jvb/mb/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias