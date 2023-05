Emirados Árabes Unidos assinam acordos de cooperação em energia nuclear com órgãos da China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/05/2023 - 14:22 Compartilhe

DUBAI (Reuters) – A Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), órgão responsável pelo desenvolvimento do setor de energia nuclear dos Emirados Árabes Unidos, assinou três acordos com organizações chinesas de energia nuclear, com o objetivo de impulsionar a fonte de baixo carbono.

Os Emirados Árabes Unidos, que estão sediando a cúpula climática COP28 este ano e querem obter 6% de suas necessidades de energia da fonte nuclear como parte de seu plano de zerar emissões líquidas em 2050, disseram anteriormente que a China seria um parceiro importante em seu plano de transição energética.

Os três Memorandos de Entendimento (MoU) abrangem a cooperação em operações de energia nuclear, em reatores refrigerados a gás de alta temperatura e no fornecimento e investimento de combustível nuclear, disse a ENEC no domingo.

Eles foram assinados com o Instituto de Pesquisa de Operações de Energia Nuclear da China, a China National Nuclear Corporation Overseas e a China Nuclear Energy Industry Corporation.

Os Emirados Árabes Unidos já estão construindo o primeiro empreendimento de energia nuclear árabe, a usina Barakah em Abu Dhabi, que está sendo construída pela Korea Electric Power Corp (KEPCO).

Quando concluída, Barakah terá quatro reatores com 5.600 megawatts (MW) de capacidade total –o equivalente a cerca de 25% da demanda de pico dos Emirados Árabes Unidos.

(Escrito por Lisa Barrington)

