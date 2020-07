Emirados Árabes doam 10 toneladas de materiais de saúde ao Brasil

O governo brasileiro recebeu, hoje (6), 10 toneladas de materiais de saúde para combate a covid-19, doados pelos Emirados Árabes Unidosa. A aeronave com os insumos, que incluem máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas, pousou no início da manhã, na Base Aérea de Brasília.

A ação aconteceu por meio dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores.

“Essa ajuda humanitária prestada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos representa o sentido mais profundo da cooperação que rege as relações entre os dois países. Essa ação concreta é resultado de um canal de comunicação que foi aberto entre o Ministério da Defesa e o governo dos Emirados Árabes Unidos, que resultou na doação de dez toneladas de materiais para ser usado no combate à epidemia. Então, nossa preocupação sempre é produzir resultados concretos em benefício da sociedade brasileira”, disse o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degaut, em mensagem nas redes sociais.

