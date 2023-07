Emirados Árabes anunciam plano de investir US$ 54 bilhões em energia de fontes renováveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 14:57 Compartilhe

Os Emirados Árabes Unidos planejam triplicar sua oferta de energia renovável e investir até US$ 54 bilhões nos próximos sete anos para atender às crescentes demandas de energia.

O vice-presidente dos Emirados Árabes e governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fez o anuncio ontem, além de novos investimentos em combustível de hidrogênio de baixa emissão e desenvolvimento de infraestrutura para veículos elétricos.

A nação produtora de petróleo prometeu ser neutra em carbono até 2050, sem explicar completamente como, e vai sediar a cúpula do clima COP28 ainda este ano.

A riqueza do petróleo dos Emirados Árabes Unidos impulsionou sua transformação em um importante centro de negócios e turismo, conhecido pelas cidades futuristas de Dubai e Abu Dhabi. O país requer grandes quantidades de energia para alimentar as usinas de dessalinização que irrigam seus campos de golfe no deserto, condicionadores de ar que resfriam seus shoppings em expansão e indústrias pesadas, como fundições de alumínio.

