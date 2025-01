Emir do Catar se torna primeiro chefe de Estado a visitar novo presidente sírio

O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, pediu nesta quinta-feira (30) a criação urgente de um governo inclusivo na Síria, durante uma entrevista em Damasco com o presidente interino Ahmad al Sharaa.

Trata-se do primeiro chefe de Estado a visitar o novo governante sírio, que foi designado para a presidência no dia anterior, após a queda de Bashar al Assad.

O emir catariano “insistiu na necessidade urgente de implementar um governo que represente todos os componentes” da sociedade síria para “consolidar a estabilidade e avançar nos projetos de reconstrução, desenvolvimento e prosperidade”, segundo um comunicado oficial do Catar.

As novas autoridades sírias buscam tranquilizar a comunidade internacional sobre sua capacidade de reunificar o país, que foi dividido após anos de guerra. Elas tentam atrair os ricos países do Golfo para financiar a reconstrução e ajudar a economia a se recuperar, que foi afetada pelas sanções internacionais.

“Nas reuniões de hoje, falamos sobre uma estrutura global para um compromisso bilateral em matéria de reconstrução”, afirmou o chefe da diplomacia síria, Assad al Chaibani, em uma coletiva de imprensa com o ministro de Estado do Catar, Mohamed Al Khulaifi.

O emir foi recebido em sua chegada pelo “presidente da República Árabe Síria”, Sharaa, informou o Diwan, o palácio do líder do Catar.

A embaixada da Síria em Doha havia informado anteriormente à AFP que o emir se reuniria com Sharaa, “em uma visita histórica que abordará a cooperação e a ajuda em vários setores”.

A visita ocorre na véspera de uma série de decisões que as novas autoridades devem tomar, concentrando o poder nas mãos do novo governante.

Sharaa, designado presidente interino por um período indeterminado, deverá formar um “conselho legislativo interino” após a dissolução do Parlamento e a suspensão da Constituição.

As novas autoridades também anunciaram a dissolução do exército do regime de Assad e do seu partido Baaz, assim como a dissolução de todas as facções armadas, incluindo a que era liderada por Sharaa, o Hayat Tahrir al Sham.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar saudou na quarta-feira essas “medidas para reestruturar” o Estado sírio e “consolidar a paz civil, a segurança e a estabilidade”.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, havia visitado Damasco semanas antes, quando anunciou apoio técnico para reabilitar a infraestrutura da Síria, devastada pela guerra.

