Eminem revela que será vovô pela primeira vez

03/10/2024 - 15:21

O rapper americano Eminem, 51 anos, anunciou que será vovô pela primeira vez. Ele contou a novidade através do videoclipe da música Temporary (feat. Skylar Grey), lançado nesta quinta-feira, 3. A filha do cantor Hailie Jade, 28, está grávida do marido Evan McClintock, com quem se casou em maio último.

Na produção, ele mostra como foi a grande revelação para a família. Nas imagens, Hailie aparece presenteando o pai com um ultrassom e uma camiseta de futebol americano com o nome “vovô” e o número um nas costas.

O videoclipe também reúne memórias do cantor com a filha em diferentes fases da vida, desde criança, incluindo também o momento em que ele a conduz até o altar.

Hailie Jade Scott é a filha do meio. Eminem também é pai de Alaina Mathers, 31, e de Stevie Laine, de 22, que foram adotadas, respectivamente, em 2002 e 2005. Todas são frutos do casamento do rapper com Kim Scott.