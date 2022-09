Emílio Faro exalta elenco do Vasco após vitória: ‘Equipe de homens, comprometida com o acesso’

Parceria Lance & IstoÉ 31/08/2022 - 22:00 Compartilhe

Após duas derrotas seguidas, o Vasco conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Guarani e ultrapassou o Grêmio na classificação da Série B. Na coletiva de imprensa, o técnico Emílio Faro exaltou o comprometimento da equipe e disse que muitas críticas tornam-se mais fortes por causa de erros do passado (campanha de 2021).

Emílio Faro, técnico do Vasco da Gama (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

– Uma equipe que vem de dois resultados negativos. Uma equipe que é testada e contestada, é muito forte e está preparada para o tamanho do Vasco na Série B. É um time que vai ter embates e nos momentos de dificuldade vai dar a resposta. é esse o recado que eu tenho para dar à torcida do Vasco. É uma equipe de homens, comprometida com o acesso do Vasco. Eu não estava aqui no ano passado e muitas coisas que são colocadas se remetem a situações do passado – disse, e em seguida acrescentou:

– É um grupu novo, um trabalho que se iniciou em dezembro e um time que iniciou com Zé Ricardo, teve a passagem do Maurício, e hoje com eu à frente. Uma equipe que eu posso afirmar que não será fácil, mas vai valer a pena. Vamos conseguir colocar o Vasco onde ele merece que é a Série A – frisou:

– É uma vitória que mostra que dentro do nosso domínio somos muito fortes e continuaremos a ser. E a busca agora é para mostrar que fora de casa a gente vai mostrar essa mesma força e trazer resultados positivos. Para ter uma força maior, criar um sentimento de alívio – essa é a realidade hoje -e todo mundo está aguardando esse status de alívio e recolocar o Vasco na Série que ele pertence – ressaltou.

Por fim, o treinador ressaltou que irá trabalhar para que o time carioca não sofra mais com gols de bola parada. Nesta quarta, o Cruz-Maltino voltou a sofrer com esse fundamento no gol contra de Anderson Conceição.

– O Vasco até essa rodada era a oitava equipe que mais sofreu gols de bola parada. É um ajuste que a gente está fazendo. E com certeza com comprometimento, a gente vai estancar esses gols de bola parada que estamos tomando. A gente é a terceira equipe que mais faz gol de bola parada. Ao mesmo tempo que a gente leva, estamos fazendo. Mas iremos parar de tomar esses gols de bola parada. Hoje tinha um vento que estava soprando forte. Nós usufruímos no primeiro tempo e sofremos um pouco no segundo – explicou.



Na próxima rodada da série B, o Gigante da Colina medirá forças com o Brusque, sábado, às 16h30, no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O confronto será válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão.

