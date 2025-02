Emiliano Díaz indica acerto do Corinthians com lateral Fabrizio Angileri, ex-River Plate

O auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Díaz, indicou que o clube paulista está próximo de fechar a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, do Getafe. O jogador argentino, que se destacou pelo River Plate, deve chegar por empréstimo para reforçar a equipe de Ramón Díaz.

“Estamos buscando opções sempre, Fabinho, pessoal do scout, nosso presidente… Tem que concluir algumas coisas. Depois, a briga será entre eles (laterais-esquerdos). Isso não depende de nós. É o jogador que tem que brigar, depende dele. Nós podemos ajudar no tático, físico e psicológico, mas o jogador que tem que defender sua vaga. Isso é falado internamente. Acho que ele foi eleito o melhor lateral por duas Copas Libertadores seguidas, está acostumado a jogar em time grande também. Jogou num dos maiores do mundo, o River Plate, o conhecemos porque jogou em casa”, afirmou Emiliano Díaz.

Aos 30 anos, Angileri não atuou pelo Getafe nesta temporada e teve poucas oportunidades desde sua chegada à Espanha. Antes disso, fez praticamente toda a sua carreira na Argentina, vestindo as camisas de Godoy Cruz e River Plate. Sua melhor temporada foi em 2021, quando disputou 47 jogos pelo River, marcou três gols e deu 12 assistências, além de conquistar o Campeonato Argentino.

No Corinthians, o lateral argentino brigará por espaço com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. O treinador está apostando na experiência do atleta em competições sul-americanas para qualificar o elenco.

CORINTHIANS FOCADO NO MATA-MATA

Além da movimentação no mercado, o Corinthians já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e começa a se preparar para a fase decisiva. Ramón Díaz demonstrou otimismo em relação ao desempenho do time.

“No meu ponto de vista, chegamos em ótimas condições. A recuperação estará 100%. Estamos com muitas expectativas, a torcida também. Temos que melhorar algumas coisas, o jogo será mais agressivo, tático, e vocês vão notar quando jogarmos. O grupo saiu de primeiro da zona (de rebaixamento do Brasileiro) para primeiro do Paulista. Chegamos num bom momento, estamos contentes e esperamos fazer grandes jogos”, declarou o treinador argentino.

O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Universidad Central, da Venezuela, no estádio Olímpico de la UCV, em seu primeiro desafio na Copa Libertadores.