Corinthians vence Atlético GO por 3 a 0, mas auxiliar-técnico ‘freia’ empolgação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Em sua estreia no comando do Corinthians, substituindo o pai, Ramón Díaz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o auxiliar técnico Emiliano Díaz evitou embarcar na euforia provocada pela vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO – a quarta em cinco jogos -, neste sábado, 21, na Neo Química Arena, mas vê o clube, enfim, colhendo os frutos do trabalho de mais de dois meses da atual comissão técnica.

“O grupo ainda tem muito para crescer, ainda não conseguiu nada. Ganhar em casa, como foi hoje, dá um ânimo muito grande, mas somos conscientes de todo o trabalho e do que estamos fazendo desde que chegamos. Queremos que as vitórias continuem vindo, mas principalmente o funcionamento da equipe. Levou um tempo, mas estamos no caminho para essa sequência (de vitórias)”, comentou o auxiliar-técnico alvinegro.

Ele acredita que, entre outros fatores, a retomada de confiança dos atletas vem contribuindo para a evolução do time. “A confiança é tudo no jogador, e tentamos dar essa segurança, estar perto dele. Os jogadores que estão aqui foram escolhidos a dedo, não é por acaso. Existe uma responsabilidade muito grande. Quando as coisas não dão certo, as críticas são muito grandes. Quando ganha, os elogios são exagerados. Precisa ter um equilíbrio, que é difícil de controlar, mas trabalhamos em cima disso”, comentou Emiliano.

“A gente tem a obrigação de ganhar em casa, porque somos o maior time do Brasil. Então acho que isso nos vai ajudar também a seguir crescendo como grupo, e estamos no caminho certo”, avaliou o treinador interino.

Emiliano Díaz também fez questão de elogiar Ángel Romero, autor de dois gols, e Yuri Alberto, constantemente criticado por torcedores corintianos e também por rivais.

“Acho que hoje o Yuri (Alberto) fez uma partida impressionante. Ele desgastou os dois zagueiros deles. É o goleador do nosso time, ele e o Ángel são os goleadores do nosso time e temos que respeitá-lo. Eu sempre falei que o goleador passa por momentos complicados no ano. O Yuri já deixou isso para trás e vai nos ajudar muito nas três competições. Estamos muito felizes com o trabalho que ele está fazendo e o de todos os atacantes que temos. Eu o cumprimentei e o parabenizei porque fez um jogo incrível”, disse Emiliano Díaz, para quem o Corinthians está próximo de atingir um novo patamar.

“Falamos há muito tempo que estamos felizes com o elenco que temos. O Corinthians tem feito um esforço enorme para contratar jogadores de qualidade e tem muito ainda para dar”, comentou. “Não podemos falar do semestre passado, temos a responsabilidade de ganhar sempre. Tentamos fazer isso e o grupo está entendendo. Quando se veste essa camisa, tem uma responsabilidade muito grande. Quando se escolhe o Corinthians, tem que brigar por tudo.”