Emiliano Díaz explica mudanças no Botafogo: ‘Tivemos muitas lesões e não podemos perder mais ninguém’

Com gols de Savarino e Eduardo Sasha, o Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiantado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e afundou o clube carioca na zona de rebaixamento. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador interino, Emiliano Díaz explicou as mudanças que fez na equipe titular para a partida contra o líder do Brasileiro.

– As mudanças que fizemos foi pela parte física. Jogamos em quase 72 horas e não teríamos ritmo. Falamos com eles que jogariam 45 minutos. Tivemos muitas lesões e não podemos perder ninguém nesse momento. Não jogamos com esses três por isso. Não conseguimos ritmo em mais de 45 minutos. Jogamos metade do jogo bem e a outra, não. Teremos mais de uma semana para trabalhar e vamos focar muito na parte física, nesse ritmo de jogo que realmente queremos – disse Emiliano.

Com a vitória, a equipe mineira chegou aos 42 pontos e continuou na liderança do Campeonato Brasileiro, colocando três pontos de vantagem sobre o Flamengo, que ainda joga na rodada. O Botafogo segue com 20 pontos e não saiu da 19ª colocação. Já são cinco pontos de distância para o Sport, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento.

