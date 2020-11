Emiliano Díaz diz que virou torcedor do Botafogo e confia em melhora: ‘Se unam a esse time’

Mesmo com uma passagem que durou 16 dias, Emiliano Díaz desenvolveu uma admiração ao Botafogo. Com Ramón, seu pai, sendo desligado do cargo de treinador pelo clube não poder esperar pelo retorno do argentino, toda a comissão também saiu do Alvinegro – incluindo o auxiliar, que comandou a equipe durante este período.

Em uma rede social, Emiliano Díaz afirmou que virou botafoguense e reafirmou a confiança na melhora da situação do Alvinegro, atualmente na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro.

– Quero agradecer a este grupo de jogadores pela dedicação e pelo empenho em cada treino e jogo, às pessoas que trabalham todos os dias e que têm um amor impressionante pelo clube. Peço a todos os torcedores de uma instituição gigante como o Botafogo que se unam a esse time porque vão dar a vida para tirá-los dessa situação. A partir de hoje tem mais um botafoguense. Eternamente obrigado – escreveu.

