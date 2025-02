Emiliano Díaz afirma que jogo do Corinthians pela Libertadores será ‘um inferno’

Com um time cheio de reservas, o Corinthians empatou por 2 a 2 com o Guarani, neste domingo, e garantiu a vantagem de enfrentar o Mirassol na Neo Química Arena pelas quartas de final do Paulista. Auxiliar do técnico Ramón Díaz, Emiliano disse que opção de usar reservas e colocar cinco titulares de uma só vez no segundo tempo tem a ver com a Libertadores, na qual o time viverá “um inferno”.

“Sabíamos que seria duro. As cinco trocas foi porque precisávamos mudar o time e deu certo. Temos uma final na quarta-feira, não poderíamos passar da minutagem, pensamos em 30 ou 40 minutos para cada um”, afirmou o auxiliar.

Após empatar com a Universidad Central, pela primeira partida da fase prévia da Libertadores, o time volta a enfrentar o time venezuelano na Neo Química Arena. “Estamos envergonhados pelo que aconteceu na quarta. Não fomos o Corinthians. Aquilo não pode acontecer nunca mais. Quarta-feira, tem que ser um inferno e vai ser um inferno. Eles sabem o que está em jogo: é vida ou morte”, disse Emiliano.

Ramón Díaz afirmou que o Corinthians precisa de concentração para não cometer erros contra a Universidad Central. “O Corinthians é uma equipe grande. Sempre tem que atacar, propor e correr riscos. Agora, que vem o mata-mata e a Libertadores, vamos prestar muita atenção para não errar nas bolas paradas”, afirmou o técnico, que falou sobre a satisfação pela classificação no Paulista.

“Tenho que agradecer a torcida por como apoiam o time. Sabemos a importância que é jogar uma fase quartas de final, fizemos muito esforço para chegar aqui”, afirmou Ramón Díaz.