Emilia-Romagna, na Itália, aposta em turismo pet-friendly

RIMINI, 15 JAN (ANSA) – A cidade de Rimini, no litoral da região da Emilia-Romagna, norte da Itália, ganha destaque não apenas por ser a terra natal do célebre cineasta Federico Fellini, mas também por investir na promoção de turismo pet-friendly, que já conta com mais de 500 hotéis no setor, praias liberadas para cães, além de negócios especializados.

Segundo a prefeitura, dentre os pacotes mais pedidos pelos tutores estão mimos de boas-vindas com comedouros e caminhas, cardápios personalizados, dog sitter e adestradores. Alguns hotéis também oferecem biscoitos artesanais específicos para hóspedes de quatro patas.

Praias pet-friendly? É claro que Rimini tem! No caso, os estabelecimentos à beira-mar Bagno 81 e Bagno Dolce Vita 11 liberam a entrada de peludos na praia acompanhados de seus tutores.

A cidade também conta com mais de 20 petshops e 16 áreas de passeio canino com bebedouros. Também é possível levar cães de pequeno porte em caixas de transporte em ônibus circulares.

“Rimini e a Emilia-Romagna sempre estiveram prontos para oferecer hospitalidade a todos os setores do mercado e, por isso, decidimos promover a região como polo turístico de um projeto voltado para férias em quatro patas”, afirmou o prefeito local, Jamil Sadegholvaad.

Em 2025, a região deve focar em ações do projeto “I Love Pet Romagna”, de modo a ampliar a oferta de atrações e serviços no setor pet-friendly. (ANSA).