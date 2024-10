Emília Corrêa é eleita prefeita de Aracaju (SE)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Emília Corrêa (PL) foi eleita prefeita de Aracaju (SE) neste domingo, 27, após 93,75% das seções eleitorais apuradas, com 57,25% dos votos válidos. A candidata derrotou Luiz Roberto (PDT). A posse da nova prefeita acontece em 1 de janeiro de 2025 e terá como vice o vereador Ricardo Marques (Cidadania).

A advogada e política Emília Corrêa já foi eleita vereadora em 2012 pela sigla DEM – atual União Brasil – e pelo Patriota em 2016 e 2020. A candidata venceu a disputa pela prefeitura no segundo turno, após arrecadar 41,62% dos votos da primeira etapa.

Emília é atualmente filiada ao Partido Liberal (PL), a mesma legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro declarou apoio à correligionária, que reúne parte do eleitorado conservador.

Entre as propostas destacadas pela prefeita está o congelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a criação de uma “Zeladoria do Centro”, que busca revitalizar a região do Centro.