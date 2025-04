Emicida se pronuncia pela primeira vez após romper parceria com o irmão Fióti

Emicida, 39 anos, se pronunciou pela primeira vez desde que anunciou o rompimento empresarial e artístico com Evandro Fióti, na semana passada, após 16 anos de parceria. Através de sua assessoria, em comunicado nas redes sociais, o cantor falou sobre o processo movido contra seu irmão.

Em processo movido na Justiça, o rapper alega que o irmão caçula usou indevidamente recursos da Laboratório Fantasma, empresa fundada pelos dois, responsável por gerenciar os trabalhos artísticos do cantor desde o início de sua carreira.

No comunicado, publicado no perfil oficial de Emicida no Instagram, a equipe do artista busca esclarecer algumas questões divulgadas pela imprensa, que descreve a disputa judicial como “roubo” ou “desvio”, termos que não teriam sido citados por Leandro – nome de batismo do cantor.

A nota diz que o rompimento não foi repentina, e que ocorreu após tentativas de “alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira”.

A nota finaliza destacando o desejo de Emicida em alcançar um acordo amigável entre as partes para que a paz seja selada entre os irmãos.

Polêmica

Desentendimentos entre os irmãos Fióti e Emicida na gestão da Lab Fantasma foram parar na justiça em 14 de março deste ano. O rapper revogou a procuração do irmão caçula, que ficou impedido de ter acesso às contas bancárias da empresa. A alegação é a de que Fióti teria transferido cerca de R$ 6 milhões para contas pessoais sem justificativa.

A defesa afirma que R$ 2 milhões foram distribuídos igualmente entre os irmãos, conforme combinado.

No dia 28 de março, Emicida publicou nota informando sobre o fim da parceria com o irmão.