Emicida anuncia rompimento empresarial e artístico com o irmão, Fióti

O cantor Emicida, 39 anos, publicou uma nota nesta sexta-feira, 28, para anunciar o rompimento da longa parceria empresarial e artística com o irmão, Evandro Oliveira, conhecido como Fióti.

A carreira do rapper era gerenciada pelo irmão desde o início, há mais de 15 anos, através da empresa Laboratório Fantasma.

+Carlinhos Maia diz ser perseguido por fãs em casa e ameaça acionar a polícia

+Ex-BBB Cezar Black lamenta morte do seu cãozinho, Rocco: ‘Amor incondicional’

“Informamos que, a partir desta data, Evandro Roque de Oliveira (Fióti) não representa mais os interesses da carreira artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida)”, diz o comunicado publicado no perfil oficial do músico no Instagram.

A postagem teve os comentários desativados.

Além do trabalho que unia gerenciador de carreira e músico, Fióti e Emicida são fundadores da empresa Laboratório Fantasma, onde o produtor, aparentemente, segue trabalhando.

O Laboratório Fantasma é uma empresa afro-empreendedora na periferia da Zona Norte de São Paulo, fundada pelos irmãos em 2009, quando eles começaram a trabalhar juntos.

Fundada com o objetivo de gerenciar a carreira do rapper, a agência foi se expandindo com o passar do tempo e ampliou suas suas atividades, abraçando, também, projetos musicais, audiovisuais e culturais.

Dentre os diversos projetos que contaram com a colaboração da empresa está a série documental “O Enigma da Energia Escura” lançada em 2021 no GNT.

Fióti também participou de produções musicais de Emicida, incluindo o “AmarElo”, que rendeu ao artista aos irmãos um Grammy Latino em 2020.