Emery diz que em Paris perdeu a chance de se tornar o melhor técnico do mundo

O ex-técnico espanhol do Paris Saint-Germain, Unai Emery, disse nesta segunda-feira à revista France Football que não pôde realizar um sonho seu na capital francesa.

“Em Paris, perdi a oportunidade de me tornar o melhor técnico do mundo”, confessou o técnico basco, campeão da Ligue 1, de duas Copas da França e de duas Copas da Liga em suas duas temporadas no Parque dos Príncipes.

Mas nesse período, se despediu nas oitavas de final da Liga dos Campeões; em 2017 contra o Barcelona e um ano depois contra o Real Madrid.

“No primeiro ano, nas oitavas contra o Barcelona, fizemos um primeiro jogo de alto nível (4-0). No jogo de volta, fomos eliminados porque o VAR ainda não existia (6-1). Fomos claramente eliminados por decisões da arbitragem”, afirmou o ex-treinador do Sevilha.

“No segundo ano, contra o Real Madrid, perdemos para um time que conquistou uma trinca histórica”, acrescentou ele, se referindo às três Champions consecutivas conquistadas pelo clube merengue (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Emery confessou que, para convencer Neymar a assinar com o PSG, ele lhe disse que “uma equipe seria construída em torno dele (…). Se não, ele não teria vindo”.

Sobre sua recente experiência fracassada no Arsenal, Emery afirmou que os “Gunners” eram “um clube em declínio dois anos antes” de sua chegada. “Reduzimos essa queda naquele outono e começamos a acertar a equipe com uma final da Liga Europa e um quinto lugar na Premier, a apenas um ponto do Tottenham”.

Emery apontou para a perda de seus quatro capitães; Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey e Nacho Monreal para explicar o início discreto da temporada 2019-2020 que lhe custou o cargo em novembro.

