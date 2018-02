Emerson Sheik celebra retorno ao Corinthians e diz estar realizando sonho

O atacante Emerson Sheik, que voltou a vestir a camisa do Corinthians neste domingo, na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, disse estar realizando um sonho ao jogar de novo pelo time no qual se tornou ídolo anteriormente.

Com a camisa 47, em alusão ao dia 4 de julho de 2012, quando marcou dois gols e ajudou o time a conquistar a Libertadores na vitória por 2 a 0 na final contra o Boca Juniors no Pacaembu, o jogador entrou no segundo tempo, substituindo Clayson.

“O amor pelo Corinthians ultrapassa títulos, salário e dinheiro. Amo estar aqui e é um sonho sendo realizado na minha vida”, disse o jogador, em entrevista ao SporTV, após a partida válida pela quinta rodada do Paulistão. “Sou um carioca que chegou em São Paulo e se apaixonou por um clube.”

Após atuar poucos minutos, Sheik prevê muito trabalho para voltar ao ritmo de jogo ideal. “Eu estava há dois meses sem jogar e agora é pegar condicionamento. Sou um cara privilegiado fisicamente, segundo os entendidos em parte física, e sinto que agora preciso pegar ritmo.”

A vitória faz o Corinthians chegar aos 12 pontos e se distanciar cinco do Bragantino, vice-líder do Grupo A. O time alvinegro volta a campo na próxima sexta para enfrentar o Santo André, fora de casa, pela sexta rodada do Estadual.