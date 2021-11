Emerson Sheik aponta time do G-4 do Brasileirão que não briga mais pelo título: ‘Agora realmente acabou’ Comentarista do 'Arena SBT', o ex-jogador disse que o Brasileiro acabou para o Flamengo após o empate em 2 a 2 contra a Chapecoense

Às vésperas da Libertadores, o Flamengo encara um momento nebuloso dentro do Campeonato Brasileiro. São 11 pontos de desvantagem para o líder Atlético-MG. Depois do empate de ontem contra a Chapecoense, o comentarista do ‘Arena SBT’, Emerson Sheik, cravou que a equipe de Renato Gaúcho não apresenta mais condições de alcançar o Galo na briga pelo Brasileirão.

O ex-jogador ainda disse que é hora do Flamengo ligar o alerta para a final da Libertadores diante do Palmeiras, no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

– Acho as reclamações (do Renato) justas, mas não podemos deixar de comentar que o Flamengo não vem jogando bem há muito tempo, e preocupa, porque o Brasileirão para o Flamengo acho que agora realmente acabou. Não tem como, não vai dar, não. E preocupa mais ainda a Libertadores, porque jogando desse jeito… – comentou Emerson Sheik.

+ Veja a posição do seu time no Brasileirão!

Sobre as reclamações de Renato, o técnico rubro-negro detonou a arbitragem após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense. Ele ainda cita Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF.

– Por que não perguntam para o Gaciba (presidente da Comissão de Arbitragem da CBF)? A outra pergunta que eu queria fazer ao Gaciba. No jogo do Atlético-MG, um dos melhores árbitros do Brasil. Jogo do Palmeiras, um dos melhores. Jogo do Flamengo, arbitragem de Segunda Divisão. Gaciba precisa explicar isso. Bater no Renato é mole, né? Não podemos esquecer do Gaciba – disse Renato Gaúcho.

– Ele (Gaciba) não pode ficar escondido o tempo todo. Ele fala que o VAR tem 99% de acertos. Alguém está sendo bobo. Dizem que eu estou perseguindo ele, mas ele é o chefe. Com todo o respeito. É um árbitro de 2ª Divisão. Deu nisso aí. Tenho minha parcela de culpa, mas os erros estão aí. Até quando? – questionou o treinador rubro-negro.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais