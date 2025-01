Emerson Royal sofre lesão na panturrilha e vira desfalque no Milan

O Milan anunciou nesta quinta-feira (23) que o lateral brasileiro Emerson Royal sofreu uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos.

Em um breve comunicado, o clube italiano informou que o grau da lesão é “significativo”, mas não revelou o tempo de recuperação.

No entanto, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport e o canal Sky Sport, o prazo de retorno aos gramados é deve ser de dois meses.

O brasileiro sofreu a lesão no primeiro minuto da vitória do Milan sobre o Girona por 1 a 0 pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Emerson Royal chegou ‘rossonero’ no início da temporada e vem sendo regularmente criticado por seu desempenho na equipe. Quando retornar, terá a dura concorrência na lateral-direita com o inglês Kyle Walker, ex-capitão do Manchester City, que desembarcou em Milão nesta quinta-feira para passar por exames médicos antes de assinar com o clube.

O Milan é o oitavo colocado no Campeonato Italiano, a 19 pontos do líder Napoli. Na Champions, é o sexto na tabela e está muito perto de garantir uma vaga direta nas oitavas de final.

