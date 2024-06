Emerson e Jefferson visitam seleção brasileira em Orlando e acompanham treino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 21:35 Para compartilhar:

A seleção brasileira treinou nesta terça-feira sob os olhares de dois ex-jogadores que tiveram passagem vitoriosa com a equipe nacional. O ex-volante Emerson e o ex-goleiro Jefferson moram em Orlando, nos Estados Unidos, e acompanharam o trabalho comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Durante a aproveitou a visita para conversar com os jogadores do elenco e também com o treinador. Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, presenteou os dois ex-atletas com camisas da seleção brasileira.

“Sinto muita saudades. Foram dez anos representando o meu país. Estou na torcida pela seleção brasileira”, afirmou Emerson. Em seus tempos de jogador, ele conquistou a Copa América de 1999, no Paraguai. Além disso, ele tem no currículo a participação nas Copas do Mundo de 1998 e 2006.

Já o ex-goleiro Jefferson participou do título da Copa das Confederações, em 2013. No ano seguinte, ele fez parte do elenco que disputou o Mundial de 2014 como reserva de Júlio César.

“Estou olhando o treino dos goleiros e os meus olhos brilham. A emoção é muito grande de rever os amigos e poder reviver esse ambiente maravilhoso”, afirmou o ex-goleiro do Botafogo.

A seleção brasileira se prepara desde o dia 30 de maio em Orlando para a disputa da competição. A equipe nacional integra o Grupo D e enfrenta nesta primeira fase a Colômbia, a Costa Rica e o Paraguai. A estreia acontece no dia 24 de junho, diante do rival da América Central.