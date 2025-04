Emergentes tem saída de capital de US$ 17,1 bi em março, aponta IIF

Ativos de países emergentes registraram saída de cerca de US$ 17,1 bilhões em investimentos estrangeiros em março, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), atingindo o nível mais fraco desde novembro de 2024.

Mercados de ações lideraram a retração, com saída de US$ 12,4 bilhões, enquanto os títulos de dívida tiveram prejuízo líquido de US$ 4,8 bilhões – a primeira leitura deste tipo em nove meses. Segundo o IIF, a mudança nos fluxos de capital demonstra deterioração frente a crescente incerteza global, em grande parte pela escalada das tarifas e da guerra comercial.

A China representou a maior parte da retração, enquanto ativos de outros países emergentes registraram perdas “mais moderadas”. As ações chinesas tiveram saída de US$ 8,9 bilhões em investimento estrangeiro em março, de acordo com o IIF. Excluindo a China, ações emergentes tiveram saída de US$ 3,4 bilhões.

Em relação aos títulos de dívida, a China teve perda líquida de US$ 6,7 bilhões, enquanto outros emergentes tiveram saldo positivo de US$ 1,9 bilhões. “Em nível regional, Brasil e México continuam a atrair atenção no mercado de renda fixa. Já a Ásia permanece vulnerável aos choques de políticas macroeconômicas e comerciais”, observou o IIF.