Emelec vence Flamengo por 2 a 0 na ida das oitavas da Libertadores

O Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Emelec nesta quarta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2019, resultado que deixou os equatorianos com uma importante vantagem para a segunda partida, no Rio de Janeiro.

Um chute de esquerda de Wilmer Godoy abriu o placar para o time local no estádio Capwell do porto de Guaiaquil aos 10 minutos.

Os equatorianos aumentaram com um gol de Romario Caicedo (79) que garantiu a boa vantagem para a revanche no Maracanã na próxima quarta-feira.

Quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o uruguaio Nacional e o Internacional de Porto Alegre.

– Emelec faz logo no início –

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo entrou em campo como favorito com seu elenco de estrelas. Logo aos 2 minutos Rafinha, que jogou no meio de campo, tocou para Gabigol, que passou para Diego ajeitar e chutar de fora da área. A bola desviou em um defensor equatoriano e foi para escanteio.

Mas já no segundo ataque do Emelec, saiu o primeiro gol da partida. Após uma jogada coletiva pela ponta direita, Bryan Cabezas deu um passe cruzado para Fernando Guerrero, que tocou rápido para Godoy marcar de primeira.

O Flamengo não se deixou abalar com o gol logo no início e o time continuou organizado e com mais posse de bola.

Rápido e ágil, com cruzamentos perigosos na área para tentar furar a defesa do Emelec, o time carioca teve sua chance aos 29 minutos. Gabigol, que em alguns momentos precisou recuar, conseguiu penetrar na área equatoriana e chutar de pé esquerdo. Mas Esteban Dreer impediu o empate.

Aos 37, Diego cobrou uma falta na área para Léo Duarte que cabeceou para fora, longe do gol de Dreer.

Falhando nas conclusões o Flamengo buscava espaços para chegar mais perto da área do Emelec, que apesar de ter menos posse de bola soube conter bem os avanços do time carioca.

– Dez contra dez –

Logo no início do segundo tempo o Flamengo quase sofreu o segundo gol. Rodrigo Caio afastou mal de cabeça e bola sobrou para Angulo na área. Para o alívio dos rubro-negros, o atacante furou.

Aos 8 minutos, a torcida do time carioca teve motivos para acreditar em uma virada. O Emelec perdeu Leandro Vega, que recebeu um cartão vermelho direto aos 9 minutos por ter levantado demais o pé e acertado o rosto de Rafinha.

Com um a menos, os equatorianos recuaram e a pressão do Flamengo aumentou.

Mas aos 25 minutos Diego, sofreu uma falta dura na entrada da área e teve que sair de maca em um momento em que o técnico rubro-negro Jorge Jesus já havia feito as três substituições.

Em um duelo de dez contra dez, o Emelec recuperou forças e seu treinador Ismael Rescalvo privilegiou a defesa colocando em campo Marlon Mejía, no lugar do meia Queiroz.

O Flamengo foi perdendo a força no ataque que havia mostrado no início. Os equatorianos apenas administravam o resultado, mas com a abertura de espaços, conseguiu ampliar.

Caicedo aproveitou um rebote de uma bola que mudou de trajetória ao bater na zaga do Flamengo que tentava interceptar Guerrero perto da linha de fundo. O autor do segundo gol chutou de pé esquerdo e a bola desviou em Renê, indo parar no fundo das redes de Diego Alves, que nada conseguiu fazer.

O time carioca tentou desesperadamente reduzir o prejuízo, mas não contou com a sorte. Aos 39 minutos Renê chutou de fora da área e a bola explodiu na trave de Dreer.

Com dois gols sofridos e nenhum marcado fora de casa, o Flamengo vai precisar agora vencer por três gols de diferença no Maracanã para se classificar diretamente para as quartas de final.

