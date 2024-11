Embratur e Secom servem delícias da culinária do Brasil aos presidentes

Coluna do Mazzini 18/11/2024 - 20:45 Para compartilhar:

A Embratur e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) fecharam parceria para levar um gostinho de Brasil às delegações da Cúpula de Líderes do G20, que estão no Rio de Janeiro.

Assim como ocorreu em mais de 50 reuniões dos grupos temáticos das 20 maiores economias do mundo ao longo do ano no Brasil, a Embratur

preparou ativações da “Experiência Brasil”, que apresentou a gastronomia e a cultura brasileira aos líderes presentes no Rio.

Desta vez, os pratos foram elaborados pela chef Morena Leite, conhecida por valorizar a diversidade nacional e prezar pela sustentabilidade. Houve também apresentação de choro, gênero genuinamente nacional.

O objetivo da Embratur e da Secom/PR é aproveitar as reuniões para promover também os destinos e atrativos brasileiros. “Nossa ideia é proporcionar aos estrangeiros que vieram ao nosso país um pouco do sabor do que é o Brasil, com gastronomia, cultura, danças populares, apresentações artísticas que simbolizam cada região do país onde as reuniões foram realizadas”, explicou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.