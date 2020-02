Embratur compartilha relato de turista que não recomenda visita ao RJ

O perfil oficial no Instagram da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) compartilhou nesta quarta-feira, 5, o relato de uma turista que diz ter sido assaltada no Rio de Janeiro e, por isso, não recomenda que outras pessoas visitem a cidade.

A dona perfil conta, em inglês, que passou três dias na capital fluminense e teve uma péssima experiência. “O Rio é uma cidade tão bonita, mas beleza não é o bastante”, diz a turista, identificado como withlai.

“Acabo de passar três dias no Rio, com a minha família. E nesses três dias: meus familiares e eu fomos roubados; minha irmã de nove anos testemunhou um roubo violento. Não posso recomendar a visita a uma cidade onde eu me senti com medo de sair do apartamento. Tomara que as coisas melhorem e moradores e turistas possam aproveitar as belezas que o Rio oferece.”

Sempre figurando entre os destinos mais cobiçados por turistas no País, o Rio recebeu 1,7 milhão de visitantes no último Réveillon, sendo 80% brasileiros e 20% estrangeiros, segundo a Riotur, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.

Em nota, a Embratur informa que o post não foi compartilhado por sua equipe e que levantamentos internos apontam que a conta da agência no Instagram foi acessada de diversos pontos do País e de celulares diferentes.

“A agência continuará a investigar o ocorrido para averiguar os culpados e garantir a proteção de suas contas. Todas as medidas estão sendo tomadas pela equipe de segurança da informação para evitar outros acessos indevidos. Uma queixa crime será apresentada junto à Polícia Federal”, segue a agência.