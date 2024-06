Embratur: 1ª etapa de programa para atrair voos internacionais acrescentará 70 mil assentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 17:27 Para compartilhar:

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) apresenta nesta terça-feira, 11, os resultados da primeira rodada de assinatura de cartas de aceite do Programa-piloto de Aceleração do Turismo Internacional (Pati).

Os três projetos contemplados representam um acréscimo de 70.222 novos assentos em voos internacionais para o Brasil, no período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso significa um aumento de mais de 3,2 mil assentos por semana.

O programa foi lançado em março deste ano, com previsão de investimento de ao menos R$ 7 milhões, sendo metade custeado com recursos públicos. Como incentivo ao lançamento de novos voos, a Embratur custeará R$ 40 por cada assento em novo voo que pouse no Brasil durante o período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025.

Com os contratos assinados, o valor investido nesta primeira rodada é de R$ 1,6 milhão, recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) oriundos da parceria da Embratur com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e o Ministério do Turismo. Já as companhias aéreas estão investindo cerca de três vezes o montante: R$ 4,8 milhões. O investimento total em promoção dos destinos brasileiros no exterior será de R$ 6,4 milhões.

Conforme a projeção da Gerência de Inteligência de Dados da Embratur, que considera a média histórica de ocupação das aeronaves por turistas internacionais, o impacto na economia brasileira com a chegada de novos visitantes através deste incremento de voos será de US$ 25 milhões (R$ 134 milhões).

Voos

Nesta terça-feira, o presidente da Agência, Marcelo Freixo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a ministra do Turismo em exercício (MTur), Ana Carla Lopes, anunciaram a entrega das cartas de aceite à Azul Linhas Aéreas, à Latam e ao Aeroporto de Guarulhos, em parceria com a companhia aérea Iberia.

O voo da Latam conecta Lima (Peru) ao aeroporto de Curitiba (PR), o voo da Azul conecta Assunção (Paraguai) ao aeroporto de Viracopos (Campinas-SP), e o voo da Iberia, em proposta enviada pelo GRU Airport (Aeroporto de Guarulhos), é para a ampliação de frequência de 7 para 14 voos semanais da rota que conecta o terminal a Madri (Espanha).

Segundo explica a Embratur, como o valor total do primeiro edital do Pati é de R$ 3,3 milhões, na segunda rodada de assinaturas de contratos será anunciado o investimento público de mais R$ 1,6 milhão.

“Fizemos o projeto-piloto para testar a aderência do mercado à nova ferramenta e o resultado foi dentro das expectativas. Tivemos grande adesão das companhias aéreas e aeroportos”, afirma o presidente da Embratur.

Números do Pati

Ao todo, o Pati recebeu 1.203 propostas de novos voos ou aumento de frequência de voos já existentes. As companhias enviaram 76 propostas (64% do total), aeroportos enviaram 41 e a Embratur recebeu outras seis sem identificação.

Caso o edital tivesse volume de recursos para financiar as 1,2 mil propostas habilitadas, 932 mil novos assentos em voos internacionais com destino ao Brasil poderiam ser criados, no período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025.