Embrapii escolhe Senai Cimatec em Salvador para investir em centro de tecnologia quântica

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) vai investir R$ 60 milhões para construir, em Salvador, um centro de referência em tecnologia quântica para a indústria. O espaço será localizado na instituição de ensino e pesquisa Senai Cimatec, dentro do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologias. A escolha do Senai Cimatec foi feita a partir de um processo de seleção aberto pela Embrapii no fim do ano passado.

Os recursos são do Programa Prioritário IoT – manufatura 4.0, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI). O contrato com o Senai Cimatec valerá por 42 meses e possibilitará pesquisas para inserção do Brasil no cenário internacional de atividades relacionadas às tecnologias quânticas, que prometem superar desafios como o de processar dados em alta capacidade e velocidade, além de resolver cálculos complexos.

Pelo caráter disruptivo, a área é objeto de orçamentos bilionários em universidades e empresas no exterior. Entre as aplicações estão o desenvolvimento de novas fontes de energia limpa, monitoramento de mudanças climáticas no planeta, desenvolvimento de novas vacinas e segurança na comunicação de dados.

As atividades previstas para serem realizadas no centro são formação e capacitação de profissionais para atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I); formação de associação de empresas no modelo membership; e criação de um ambiente de inovação aberta para o desenvolvimento de startups.

Como já revelado pelo Broadcast, no ano passado, a Embrapii lançou outras chamadas públicas para criação de centros responsáveis por soluções inovadoras ligadas a tendências da indústria para o futuro. Até o momento, sete espaços do tipo já foram anunciados e um, na área de Segurança Cibernética, está em fase de chamamento. O investimento total é de R$ 463 milhões.

Veja a lista dos demais anúncios já realizados:

– Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), como centro de competência em tecnologia e infraestruturas de conectividade 5G e 6G;

– Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), como centro de competência em Open RAN;

– Centro de Excelência em Inteligência Artificial – Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG), como centro de competência em tecnologias imersivas aplicadas a mundos virtuais;

– Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), como centro de competência em plataformas de hardware inteligentes e conectadas;

– Instituto Senai de Inovação (ISI) em Sistemas de Sensoriamento, como centro de competência em plataformas de hardware inteligentes e conectadas;

– Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação (Virtus) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), como centro de competência em plataformas de hardware inteligentes e conectadas.

– Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, como centro de competência em terapias avançadas.

