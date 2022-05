Embrapa lançará soja resistente a estresse hídrico na Bahia

SÃO PAULO (Reuters) – A Embrapa Cerrados lançará na próxima quarta-feira, no Bahia Farm Show, a cultivar de soja BRS 8383IPRO, uma variedade com maior resistência ao estresse hídrico que deve ajudar produtores que atuam em regiões com menos chuvas, disse a estatal nesta segunda-feira.

A cultivar, obtida por meio do programa de melhoramento genético da Embrapa, foi selecionada nas condições do Oeste baiano e possui ciclo médio, de 120 a 134 dias, “com alto teto produtivo e estabilidade de produção mesmo diante de condições de seca e temperaturas elevadas”, disse a estatal em nota.





O chefe da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro, indicou o estresse hídrico como um grande desafio do Oeste da Bahia, pois é o fator que mais retira produtividade das lavouras da região.

“No programa de melhoramento genético da Embrapa, testamos os materiais com metodologias que nos permitem diagnosticar a resistência ao estresse hídrico”, disse ele.

A cultivar que será lançada no evento em Luís Eduardo Magalhães (BA), em parceria com a Fundação Bahia, apresenta ainda tolerância ao herbicida glifosato e expressa a proteína Bt, que permite oferecer proteção contra as principais lagartas da cultura da soja –nestes casos, por meio de tecnologias transgênicas.

(Por Laís Morais)