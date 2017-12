Embrapa lança aplicativo para gerenciamento de fazendas leiteiras

São Paulo, 15/12 – A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Leite) lançou nesta sexta-feira um aplicativo para dispositivos móveis do programa Gestão Informatizada de Sistemas de Produção de Leite (Gisleite). No programa, o produtor insere informações por meio de celular ou tablet e esses dados são compartilhados com a plataforma disponível na internet.

O usuário tem de estar cadastrado no sistema Gisleite web para utilizar o aplicativo que opera no sistema operacional Android. “O aplicativo é um coletor de dados que pode ser operado até mesmo quando não há sinal de internet no smartphone, uma situação muito comum no meio rural”, disse, em nota, o analista de Tecnologia da Informação da Embrapa, Victor Lima.

Segundo a Embrapa, o aplicativo torna o sistema Gisleite mais eficiente, auxiliando o produtor no processo de tomada de decisões. Com este software, é possível gerenciar aspectos econômicos e zootécnicos de uma propriedade leiteira, como reprodução dos animais, produção de leite, movimentação no rebanho e qualidade do leite.