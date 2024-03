Embrapa e Be8 vão desenvolver cultivares de triticale para produção de etanol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 16:52 Para compartilhar:

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Be8, companhia de energias renováveis, de Passo Fundo (RS), vão assinar acordo de cooperação técnica que prevê o desenvolvimento de cultivares de triticale para a produção de etanol amiláceo. O documento será assinado na próxima segunda-feira, 4, às 14h, no estande da Embrapa na Expodireto Cotrijal 2024, em Não-Me-Toque (RS), informa a Embrapa em comunicado.

Segundo a Embrapa, a produção de etanol pela Be8 está prevista com o uso de amido, principalmente de grãos de cereais como matéria-prima. “Entre as alternativas, o triticale apresenta grande potencial para abastecer o mercado de biocombustíveis, especialmente as usinas de produção de etanol, já que tem elevado teor de amido, elevada atividade amilolítica, principalmente a-amilase, fundamental na sacarificação do amido”, disse a empresa.

A unidade de produção de etanol demandará volume acima de 550 mil toneladas de grãos/ano. “No raio de atuação da Be8 há uma grande área sem exploração comercial de grãos no período do inverno, o triticale se configura como uma importante opção ao produtor e como fonte de matéria-prima ao projeto”, afirmou na nota o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.

O agrônomo da Be8, Fábio Junior Benin ressaltou que o triticale tecnicamente se encaixa muito bem nos sistemas produtivos. “É uma cultura que o produtor já conhece bem e que já conta com boa base genética. Este acordo possibilitará avanços também para novas cultivares, com características específicas para a produção de etanol. Com isso fecharemos a cadeia produtiva, dando segurança aos parceiros de fomento e produtores na comercialização dos grãos”, explicou Benin.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias