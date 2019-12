Embrapa e BC firmam convênio para ampliar e modernizar zoneamento agrícola

São Paulo, 12 – A Embrapa e o Banco Central (BC) firmaram convênio nesta quinta-feira, 12, para a ampliação e modernização do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), informou o Ministério da Agricultura, em nota. O período a ser contemplado será de 2020 a 2022 e permitirá, conforme a pasta, o “aprimoramento metodológico, a atualização do Zarc e a ampliação do zoneamento climático de mais de 20 culturas”.

O Zarc é essencial, por exemplo, para a aquisição de apólices de seguro agrícola – lavouras cultivadas fora do período recomendado no Zarc e em locais inadequados não podem ser seguradas.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o convênio, que tem a participação da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento, prevê a aplicação de R$ 28,5 milhões no período, provenientes da Embrapa e do Banco Central. “A iniciativa beneficiará produtores atendidos por Proagro, seguro rural e garantia-safra, que usam o zoneamento para terem acesso à cobertura securitária”, assinala a nota. “Neste projeto, estamos colocando as bases para responder às questões de como plantar minimizando os riscos climáticos adversos na propriedade”, explica o chefe nacional de Pesquisa do Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Embrapa Informática Agropecuária, pesquisador Eduardo Monteiro.

Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que participou da assinatura do convênio em Brasília, a ampliação do Zarc fará com que “o

seguro chegue mais barato ao produtor”, já que agentes financeiros condicionam a concessão de crédito rural às recomendações do zoneamento agrícola.