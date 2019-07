Embrapa: custo de produção de suínos e aves dispara em junho

São Paulo, 16/07 – O gasto maior com a nutrição e suínos e frangos fez com que o custo de produção tivesse um aumento significativo em junho ante o mês anterior, diz a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, em nota. No caso dos suínos, o custo com a nutrição aumentou 4,2% em junho, fazendo o ICPSuíno chegar aos 221,69 pontos, um aumento de 4,43% em relação a maio (212,29 pontos). É o maior índice desde novembro de 2018.

Agora, o ICPSuíno passa a acumular alta em 2019, de 1,13%. Com isso, o cálculo do custo por quilo vivo de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina passou de R$ 3,71 em maio para R$ 3,88 em junho, o maior valor desde novembro do ano passado.

Já o ICPFrango fechou junho com 218,97 pontos, alta de 2,37% em relação a maio e de 0,48% em 2019. A subida só não foi maior porque, apesar do aumento com a nutrição das aves no mês (+3,32%), os custos dos pintos de um dia diminuíram (-1,01%).

O custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná passou de R$ 2,76 em maio para R$ 2,83 em junho, valor calculado a partir dos resultados em aviário tipo climatizado em pressão positiva.