EmbraerX e norte-americana Pyka fecham parceria em aviação agrícola autônoma

A EmbraerX, subsidiária para negócios de inovação da Embraer, e a companhia norte-americana Pyka, do Vale do Silício, anunciaram nesta quinta-feira, 23, uma parceria para acelerar a pulverização agrícola autônoma. Segundo a fabricante brasileira, a colaboração é voltada para tecnologia, certificação, operação e futura comercialização do Pelican, uma aeronave agrícola de asa fixa totalmente elétrica e autônoma, desenvolvida pela Pyka.

“Utilizando ágeis processos experimentais, as empresas irão trabalhar juntas para acelerar a chegada da solução autônoma ao mercado de agricultura de precisão. A EmbraerX está comprometida em explorar produtos e serviços disruptivos que possam revolucionar os negócios, incluindo novos segmentos de atuação para a área de aviação agrícola da Embraer”, disse a companhia em comunicado.

As companhias buscarão oportunidades de potencializar serviços comerciais autônomos, conforme a operação da aeronave Pelican se desenvolver no Brasil nos próximos anos. O veículo já está sendo utilizado por clientes da Pyka na América Central, com o propósito de aumentar a produtividade, eficiência de custo, segurança e sustentabilidade.

