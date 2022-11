Embraer tem prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 8:12 Compartilhe

A Embraer reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no terceiro trimestre, ante perdas de R$ 179,7 milhões no mesmo período do ano passado, uma retração de 47,8%. De julho a setembro, a Embraer apresentou prejuízo líquido atribuído aos acionistas de R$ 160,4 milhões, 31,5% menor que o de R$ 234,2 milhões um ano antes conforme balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 14.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 25%, para R$ 282,1 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 380,7 milhões em igual intervalo do ano passado. Com isso, a margem Ebitda foi de 5,8% no período, ante 7,6% um ano antes.

No critério ajustado, o Ebitda foi de R$ 485,4 milhões de julho a setembro, 18% maior do que os R$ 410,7 milhões no mesmo intervalo do ano passado. Com isso, a margem Ebitda ajustada foi de 10% no terceiro trimestre, ante 8,2% um ano antes.

A receita líquida consolidada no terceiro trimestre foi de R$ 4,8 bilhões, uma redução de 3% na comparação com o ano anterior principalmente devido à menor receita na unidade de Defesa & Segurança e parcialmente compensada por maiores receitas na Aviação Comercial, Aviação Executiva e Serviços & Suporte, informa a fabricante em balanço.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias