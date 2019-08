Embraer tem pedido firme da SkyWest para sete jatos E175, no valor de US$ 340 mi

A Embraer anuncia pedido firme de sete jatos E175 configurados para 70 assentos pela SkyWest, que irá operar os aviões para a Delta. O valor do pedido é de US$ 340 milhões, com base em preço lista, já incluído na carteira de pedidos (backlog) do segundo trimestre como “cliente não divulgado”. As entregas estão previstas para a partir do quarto trimestre.

Em nota, a Embraer lembra que desde 2013, a SkyWest já adquiriu mais de 160 aviões E175.