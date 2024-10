Embraer: República Checa encomenda duas aeronaves multimissão C-390 Millennium

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 8:33 Para compartilhar:

A Embraer informou nesta sexta-feira, 25, que a República Checa tornou-se o quarto membro da Otan a adquirir o C-390 Millennium, com a assinatura de um contrato pelo Ministério da Defesa para encomendar a compra de duas aeronaves de transporte multimissão. Os valores não foram divulgados.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embraer destaca que o acordo visa modernizar e expandir as capacidades da Força Aérea Checa, permitindo a realização de diversas missões, incluindo transporte tático, evacuação médica, combate a incêndios, gerenciamento de desastres, apoio humanitário e reabastecimento aéreo.

No documento, a ministra da Defesa, Jana Cernochová, destacou a importância de possuir aeronaves capazes de transportar pessoas e cargas pesadas por grandes distâncias, citando missões de evacuação no Afeganistão e no Sudão como exemplos da necessidade dessas capacidades.

Além das aeronaves, a Embraer também fornecerá um pacote de treinamento e suporte para garantir a integração das aeronaves na frota da Força Aérea Checa.