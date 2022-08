Embraer reporta lucro líquido ajustado de R$ 199,8 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 8:23 Compartilhe

A Embraer reportou lucro líquido ajustado (excluindo-se impostos diferidos e itens especiais) de R$ 199,8 milhões no segundo trimestre do ano, ante R$ 212,8 milhões no mesmo período do ano passado, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 4. O lucro líquido atribuído aos acionistas foi de R$ 372,6 milhões no período.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 550,5 milhões no segundo trimestre de 2022, ante R$ 1 bilhão em igual intervalo do ano passado. Com isso, a margem Ebitda foi de 10,9% no período, ante 17,5% um ano antes.

A receita líquida totalizou R$ 5 bilhões de abril a junho, uma queda de 14,8% na comparação com igual período do ano anterior, principalmente devido a menos entregas na aviação comercial, defesa & segurança e parcialmente compensada por maiores receitas em serviços & suporte, destacou a fabricante.

