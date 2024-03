Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 8:02 Para compartilhar:

A Embraer divulgou nesta segunda-feira, 18, suas estimativas para o ano de 2024, quando prevê receitas consolidadas entre US$ 6 bilhões e US$ 6,4 bilhões. A empresa projeta uma margem Ebitda ajustada entre 6,5% e 7,5% para o ano, com fluxo de caixa livre de US$ 220 milhões ou maior. No segmento de Aviação Comercial, a empresa prevê a entrega de 72 a 80 jatos neste ano. Já no segmento de Aviação Executiva, a previsão é de que as entregas fiquem entre 125 e 135 jatos.

