Embraer nomeia nova vice-presidente de Vendas & Marketing para Europa e Ásia Central

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 13:07 Para compartilhar:

A Embraer Aviação Comercial informou nesta sexta-feira, 10, que nomeou Marie-Louise Philippe como nova vice-presidente de Vendas & Marketing para a Europa e Ásia Central. A executiva atuará em Amsterdã, apoiando também o plano de sustentabilidade da Embraer para a região, sob a liderança de Martyn Holmes, CCO da unidade de negócios.

Em nota, a fabricante brasileira de aeronaves destaca que a executiva tem uma carreira de mais de 20 anos no mercado aeroespacial, com ampla experiência internacional, com passagens pela França, Cingapura e Hong Kong. A executiva ocupou altos cargos de liderança na Airbus, nas áreas comerciais e de relacionamento com clientes, além de apresentar um sólido histórico de vendas para companhias aéreas na Europa e na Ásia.

Recentemente, Marie-Louise liderou equipes de vendas e serviços de aeronaves no Sudeste Asiático, onde também comandou projetos de fusões e aquisições e de cooperação industrial. Além disso, a executiva atuou no conselho de diretores de um centro de formação.

“A Europa e a Ásia Central são regiões fundamentais para a Embraer, onde temos um forte histórico de parcerias com algumas das companhias aéreas mais bem-sucedidas do mundo. Marie-Louise vai apoiar tanto o crescimento de nosso negócio como os nossos clientes”, afirma Martyn Holmes, CCO da Embraer Aviação Comercial.

A executiva é também a fundadora e presidente do Women in Aviation Chapter Singapore, que promove a diversidade e a inclusão no setor aeroespacial. Austríaca, Marie-Louise é casada e tem três filhos. Possui formação em Negócios, pela Universidade de Viena, é uma entusiasta dos esportes e atua na arrecadação de fundos para caridade. Além disso, recentemente, competiu no Campeonato Mundial Ironman Feminino 2023 no Havaí.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias