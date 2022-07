Embraer: NAC assina memorando para conversão das primeiras aeronaves cargueiras

A Embraer informou nesta quarta-feira, 20, que a Nordic Aviation Capital (NAC), maior empresa de leasing de aeronaves regionais do mundo, assinou um memorando de entendimento para a Astral Aviation, com sede em Nairobi, Quênia, para a conversão das duas primeiras aeronaves cargueiras do modelo E190F.







Em maio de 2022, a NAC e a Embraer chegaram a um acordo para que a empresa de leasing tivesse até 10 posições de conversão para os jatos E190F/E195F, com as primeiras entregas começando em 2024. As aeronaves serão convertidas da frota já existente de E190 e E195 da NAC.

“Estamos honrados em ser o cliente de lançamento do E190F, que terá como base o hub da Astral em Nairobi, operando uma combinação de voos regulares e fretados em nossa rede interafricana”, disse no comunicado o fundador e CEO da Astral Aviation, Sanjeev Gadhia.

“A resposta ao programa (de conversão de aeronaves) da Embraer, lançado apenas em março deste ano, tem sido incrível”, disse o presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, Johann Bordais.