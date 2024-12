Embraer lamenta acidente no Cazaquistão e promete colaborar

SÃO PAULO, 25 DEZ (ANSA) – A fabricante brasileira de aviões Embraer lamentou nesta quarta-feira (25) o acidente aéreo que deixou dezenas de mortos perto de Aktau, nas margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão.

A aeronave modelo Embraer 190 da Azerbaijan Airlines voava de Baku, no Azerbaijão, a Grozny, na Rússia. Das quase 70 pessoas a bordo, cerca de 30 sobreviveram à tragédia, porém muitas estão internadas em estado grave.

“É com tristeza que tomamos conhecimento do incidente de hoje perto de Aktau, no Cazaquistão. Mais atualizações serão fornecidas assim que mais informações forem confirmadas e a Embraer estiver autorizada a divulgar”, disse a empresa em comunicado citado pela CNN Brasil.

Na mesma nota, a companhia garante estar “pronta para auxiliar todas as autoridades relevantes”. “Nossas preocupações e compaixão vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente”, ressalta o comunicado. (ANSA).