Embraer lamenta acidente com avião da empresa no Cazaquistão

A Embraer afirmou estar “profundamente triste” com a queda de um avião produzido pela companhia na madrugada desta quarta-feira, 25, no Cazaquistão. A fabricante informa que está acompanhado de perto a situação. “Seguimos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes”, reforçou a companhia, por meio de nota.

Das 67 pessoas a bordo da aeronave E190 envolvida no acidente, ao menos 32 sobreviveram, segundo a Procuradoria Geral do Azerbaijão. A autoridade afirmou, entretanto, que este não é o número final. Com isso, estima-se que ao menos 30 pessoas morreram.

“Os nossos pensamentos e sinceras condolências vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido”, afirmou a Embraer.

Colisão com pássaros

A Azerbaijan Airlines, operadora do voo, informou que a aeronave Embraer 190 havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, com destino à cidade de russa Grózni. No entanto, precisou fazer um pouso de emergência a cerca de três quilômetros de Aktau após uma colisão com pássaros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave fazendo uma descida íngreme antes de se chocar contra o chão. Outros registros mostram parte da fuselagem arrancada das asas, enquanto o resto da aeronave estava de cabeça para baixo na grama.