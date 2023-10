Embraer informa que American Airlines comprou 4 jatos E175 para operação da Envoy Air

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 10:07 Para compartilhar:

A Embraer informou nesta quinta-feira, 19, que a American Airlines assinou um pedido firme para a compra de quatro novas aeronaves E175, que serão operadas pela subsidiária da empresa, a Envoy Air. As entregas estão previstas para ocorrer no quarto trimestre de 2024. O contrato é avaliado em US$ 230,6 milhões, conforme preço de lista, e será adicionado na carteira de pedidos da Embraer do quarto trimestre de 2023.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que esse pedido seguem a encomenda anunciada em junho em meio a recuperação dos mercados domésticos nos Estados Unidos.

Segundo a Embraer, a frota de E-Jets da companhia aérea americana crescerá para mais de 150 jatos até o fim do próximo ano.

“Mais uma vez, essa nova encomenda demonstra a importância do E175 para a conectividade pelos Estados Unidos, e é um outro sinal de que os desafios que o mercado estava enfrentando estão melhorando”, destaca na nota Martyn Holmes, CCO da Embraer Aviação Comercial. “O E175 é a espinha dorsal da rede regional dos Estados Unidos, com mais de 620 aeronaves vendidas, e tendo 86% de participação de mercado desde 2013”, afirma.

A Envoy Air Inc., subsidiária integral do American Airlines Group, opera mais de 130 aeronaves Embraer em 700 voos diários para mais de 160 destinos nos Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas e Caribe.

Com 19 mil funcionários, a empresa fornece voos regionais para a American Airlines, sob a marca American Eagle, e serviços de assistência em solo para diversos voos do Grupo American Airlines.

