Embraer: Fokker Services Asia caminha para se tornar centro de serviços autorizado de E-Jets

A Fokker Services Asia (subsidiária do Fokker Services Group) e a Embraer anunciaram nesta quarta-feira, 21, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU). O acordo coloca as instalações do Fokker Services Group Asia em Seletar, Cingapura, no caminho para se tornarem um Centro de Serviços Autorizado para a família de E-Jets de primeira geração da Embraer, apoiando a crescente presença da Embraer na região Ásia-Pacífico.

As duas empresas pretendem firmar um acordo definitivo no primeiro semestre de 2024, com o qual a Fokker Services Asia terá o selo de aprovação da Embraer para realizar serviços de manutenção na família de E-Jets de primeira geração.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Fokker Services Asia para expandir nossa presença em MRO (manutenção programada) na Ásia. A Embraer tem crescido na região Ásia-Pacífico desde o ano passado e é muito importante continuar expandindo nossa capacidade e presença para trazer valor para nossos clientes”, afirma Frank Stevens, vice-presidente de Serviços de MRO, Serviços e Suporte da Embraer.

Thomas Kennedy, diretor geral da Fokker Services Asia, disse que “como um centro de serviço autorizado e tendo certificações das principais entidades reguladoras da aviação na região, temos orgulho em estabelecer formalmente uma nova linha completa de obras para manutenção integral de aeronaves da Embraer”.

