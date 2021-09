Embraer faz parceria com empresa dos EUA para vendas de avião agrícola

SÃO PAULO (Reuters) – A Embraer anunciou nesta quinta-feira parceria com a empresa norte-americana Pyka para a comercialização de uma aeronave elétrica, autônoma, e voltada a aplicações agrícolas.

A aeronave, Pelican, foi desenvolvida pela Pyka e, segundo a Embraer, é “o primeiro e único avião 100% elétrico autônomo com certificação comercial do mundo”.

A fabricante brasileira afirmou que a parceria com a norte-americana é voltada para tecnologia, certificação, operação e futura comercialização do Pelican. As companhias afirmaram que buscarão oportunidades de potencializar serviços comerciais autônomos, conforme a operação do Pelican se desenvolver no Brasil nos próximos anos.

O modelo já soma mais de mais de 3.000 “missões autônomas…A tecnologia de propriedade da Pyka envolve software de controle de voo autônomo, computadores de bordo, baterias de alta densidade de energia, controladores de motor de alta densidade de potência e fuselagens de fibra de carbono certificadas”, afirmou a Embraer.

As ações da Embraer subiram 12% nesta quinta-feira, impulsionadas por melhora na recomendação do papel pelo Goldman Sachs e anúncio de encomenda de 100 aeronaves de pouso e decolagem verticais (eVtols) desenvolvidas pela Eve, subsidiária da fabricante brasileira, para aplicações de mobilidade urbana.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

